"Мой район": общественный огород в Парке Горького. Якиманка

В программе Мой район" рассказали о "Зеленой школе" в Парке Горького, и о том, как любой желающий может стать счастливым обладателем грядки в центре Москвы. Знаменитый московский садовод, телеведущий Андрей Туманов дал мастер-класс по высаживанию помидоров с базиликом.

Кроме того, заслуженный артист РФ Владимир Долинский вспомнил Парк Горького своего детства и сравнил его с нынешним парком. А начальник отдела по связям с общественностью "Мосгорпарка" департамента культуры города Москвы Елена Романова рассказала, что нового ждет москвичей в столичных парках этим летом.

Подробнее – в программе "Мой район".