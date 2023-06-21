"Мой район": Музей "Басмания". Басманный район

В программе расскажут про уникальный проект создания музея под открытым небом силами местного сообщества. Коллекцией этого необычного музея являются как памятники истории и архитектуры, так и обычные улицы, дома и люди, которые хранят и рассказывают истории Басманного района.

Этот проект начался в 2012 году с районной группы в соцсетях, а с 2016 года эта инициатива переросла в проект "Музей Басманного района". Гранты от города и президента помогают сохранять память жителей района и проводить интересные мероприятия и даже создавать спектакли.

Подробнее – в программе "Мой район".