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"Мой район": Московский трамвай. Лефортово

"Мой район": Московский трамвай. Лефортово

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Про историю города и московские трамваи рассказали Алексей Хролин – водитель экскурсионного маршрута ретротрамвая "Татра-Т2", Дмитрий Касаткин – заместитель начальника отдела рельсового транспорта службы подвижного состава Московского метрополитена, и Алексей Глаголев – водитель трамвая Трамвайного депо имени И. В. Русакова, победитель городского конкурса профмастерства "Лучший водитель трамвая Москвы" 2022 года.

Кроме того, народный артист Валерий Баринов расскажет, как московский трамвай № 7 изменил его судьбу. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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