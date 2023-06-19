"Мой район": Московский трамвай. Лефортово

Про историю города и московские трамваи рассказали Алексей Хролин – водитель экскурсионного маршрута ретротрамвая "Татра-Т2", Дмитрий Касаткин – заместитель начальника отдела рельсового транспорта службы подвижного состава Московского метрополитена, и Алексей Глаголев – водитель трамвая Трамвайного депо имени И. В. Русакова, победитель городского конкурса профмастерства "Лучший водитель трамвая Москвы" 2022 года.

Кроме того, народный артист Валерий Баринов расскажет, как московский трамвай № 7 изменил его судьбу. Подробнее – в программе "Мой район".