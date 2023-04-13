"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

Светлана Кукарина является участницей проекта "Московское долголетие". Здесь она посещала различные кружки, пока не открыла в себе актрису. В данный момент Кукарина посещает театральный кружок и играет в спектаклях на сцене. При этом она снялась в художественном фильме "Серебряная астра".

Ее любимая актриса – Марина Могилевская, и в программе Светлана встретится с кумиром. А участники "Московского долголетия" из вокальных кружков исполнят свою заветную мечту и вместе с Вячеславом Малежиком споют "Провинциалку".

Подробнее – в программе "Мой район".