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Общество

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

"Мой район": "Московское долголетие". Театр. Замоскворечье

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Светлана Кукарина является участницей проекта "Московское долголетие". Здесь она посещала различные кружки, пока не открыла в себе актрису. В данный момент Кукарина посещает театральный кружок и играет в спектаклях на сцене. При этом она снялась в художественном фильме "Серебряная астра".

Ее любимая актриса – Марина Могилевская, и в программе Светлана встретится с кумиром. А участники "Московского долголетия" из вокальных кружков исполнят свою заветную мечту и вместе с Вячеславом Малежиком споют "Провинциалку".

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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