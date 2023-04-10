"Мой район": сноуборд. Воробьевы горы

Москвичка Василиса Ермакова – ребенок более чем неординарный. Она обожает сноуборд и стоит на доске с четырех лет. На данный момент у нее есть восемь мировых рекордов и 11 российских. Еще Ермакова находится в мировой книге рекордов благодаря сложному прыжку, который никто не делал в таком возрасте.

Благодаря своим заслугам, она может бесплатно заниматься сноубордом в спортивном комплексе "Воробьевы горы", который в конце 2022 года открыл свои двери после реконструкции для москвичей. Как прошел зимний сезон? Какие мероприятия там планируются?

Подробнее – в программе "Мой район".