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10 апреля, 17:30

Спорт

"Мой район": сноуборд. Воробьевы горы

"Мой район": сноуборд. Воробьевы горы

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Москвичка Василиса Ермакова – ребенок более чем неординарный. Она обожает сноуборд и стоит на доске с четырех лет. На данный момент у нее есть восемь мировых рекордов и 11 российских. Еще Ермакова находится в мировой книге рекордов благодаря сложному прыжку, который никто не делал в таком возрасте.

Благодаря своим заслугам, она может бесплатно заниматься сноубордом в спортивном комплексе "Воробьевы горы", который в конце 2022 года открыл свои двери после реконструкции для москвичей. Как прошел зимний сезон? Какие мероприятия там планируются?

Подробнее – в программе "Мой район".

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городспортвидеоЕвгений Додолев
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