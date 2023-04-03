"Мой район": золотые руки ангела. Румянцево

После начала СВО Людмила Сушецкая узнала, что на фронте не хватает бескаркасных носилок, и научилась их шить сама. Вскоре к ней присоединились и другие волонтеры. Теперь у Людмилы целое движение, которое солдаты с благодарностью назвали "золотыми руками ангела".

Также Яна Поплавская рассказала о своем пути к волонтерству и о том, что она делает для фронта, а Дмитрий Хубезов – о том, как раненые в зоне СВО благодарны волонтерам за их помощь, и о своей работе в Донбассе.

Подробнее – в программе "Мой район".