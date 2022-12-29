29 декабря, 17:30Общество
"Мой район": дети-волонтеры. Можайский район
Иногда люди сравнивают поведение современных школьников с пионерами и тимуровцами. На самом деле в столице существует более 10 направлений волонтерской деятельности, во многие из которых вовлечены дети.
Один из ярких примеров – школа № 1195 в Можайском районе Москвы. Там ребята из волонтерского отряда "Благо.Твори" занимаются социальным и патриотическим проектами.
В программе расскажут, кто такие волонтеры и кто может ими стать. Также ведущие поделятся, какие благотворительные проекты существуют в Москве и как начать с ними работать.
Подробнее – в программе "Мой район".