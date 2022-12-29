Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 17:30

Общество

"Мой район": дети-волонтеры. Можайский район

"Мой район": дети-волонтеры. Можайский район

Москвичам предложили отгадать место с новогодней елью на юго-западе города

Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников

Новости часа: городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в праздники

В ЦОДД рассказали, когда уменьшится загруженность столичных дорог

Десятки столичных музеев подготовили новогоднюю программу на каникулы

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 52 километра

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 4 балла

Собянин рассказал о работе "Службы 112"

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

Иногда люди сравнивают поведение современных школьников с пионерами и тимуровцами. На самом деле в столице существует более 10 направлений волонтерской деятельности, во многие из которых вовлечены дети.

Один из ярких примеров – школа № 1195 в Можайском районе Москвы. Там ребята из волонтерского отряда "Благо.Твори" занимаются социальным и патриотическим проектами.

В программе расскажут, кто такие волонтеры и кто может ими стать. Также ведущие поделятся, какие благотворительные проекты существуют в Москве и как начать с ними работать.

Подробнее – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городобществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика