"Мой район": дети-волонтеры. Можайский район

Иногда люди сравнивают поведение современных школьников с пионерами и тимуровцами. На самом деле в столице существует более 10 направлений волонтерской деятельности, во многие из которых вовлечены дети.

Один из ярких примеров – школа № 1195 в Можайском районе Москвы. Там ребята из волонтерского отряда "Благо.Твори" занимаются социальным и патриотическим проектами.

В программе расскажут, кто такие волонтеры и кто может ими стать. Также ведущие поделятся, какие благотворительные проекты существуют в Москве и как начать с ними работать.

Подробнее – в программе "Мой район".