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"Мой район": хоккей. Печатники

"Мой район": хоккей. Печатники

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В советские годы хоккей был народной игрой. Сборная СССР постоянно завоевывала медали на мировых турнирах, и большой вклад в эти победы вносили московские хоккеисты.

Как тогда, так и сейчас есть в столице активные жители, которые любят хоккей и самостоятельно оборудуют катки в своих дворах. Например, Сергей Макаров, житель района Печатники, бесплатно обучает местную ребятню играть в хоккей в течение 25 лет. Подробнее – в программе "Мой район".

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