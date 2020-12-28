"Мой район": хоккей. Печатники

В советские годы хоккей был народной игрой. Сборная СССР постоянно завоевывала медали на мировых турнирах, и большой вклад в эти победы вносили московские хоккеисты.

Как тогда, так и сейчас есть в столице активные жители, которые любят хоккей и самостоятельно оборудуют катки в своих дворах. Например, Сергей Макаров, житель района Печатники, бесплатно обучает местную ребятню играть в хоккей в течение 25 лет. Подробнее – в программе "Мой район".