22 декабря, 17:35Город
"Мой район": "Автогородок" для детей. Ясенево
В районе Ясенево появилась детская площадка "Автогородок". На месте снесенных гаражей департамент капитального ремонта построил игровой объект с перекрестками, дорожными знаками и разметкой. Инициатива исходила от учителей районной школы Екатерины и Юрия Панфиловых, которые занимались с учениками безопасностью на дорогах.
Безопасность школьников – приоритет для Москвы. На уроках в школах преподают Правила дорожного движения, и в студии инспектор ГИБДД по пропаганде расскажет, как проводятся такие уроки. Дмитрий Геннадьевич Степыко, начальник Управления развития воспитательной деятельности Центра "Патриот.Спорт" расскажет о программах, которые реализуются в столице.
Подробнее – в программе "Мой район".