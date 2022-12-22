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Новости

22 декабря, 17:35

Город

"Мой район": "Автогородок" для детей. Ясенево

"Мой район": "Автогородок" для детей. Ясенево

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В районе Ясенево появилась детская площадка "Автогородок". На месте снесенных гаражей департамент капитального ремонта построил игровой объект с перекрестками, дорожными знаками и разметкой. Инициатива исходила от учителей районной школы Екатерины и Юрия Панфиловых, которые занимались с учениками безопасностью на дорогах.

Безопасность школьников – приоритет для Москвы. На уроках в школах преподают Правила дорожного движения, и в студии инспектор ГИБДД по пропаганде расскажет, как проводятся такие уроки. Дмитрий Геннадьевич Степыко, начальник Управления развития воспитательной деятельности Центра "Патриот.Спорт" расскажет о программах, которые реализуются в столице.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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