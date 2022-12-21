"Мой район": водитель автобуса. Восточное Дегунино

В программе расскажут о новинках московского транспорта. Электробусы сделали город комфортнее, однако водители не изменились – такие же душевные люди. Как менялся московский транспорт, расскажет сотрудник Музея транспорта Москвы Антон Гурков.

В студии встретятся лучший водитель страны Александр Паснов и лучший киноводитель Юрий Григорьев, а народная артистка СССР Людмила Чурсина вспомнит невероятные дорожные истории. Подробнее – в программе "Мой район".