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Новости

21 декабря, 17:20

Город

"Мой район": водитель автобуса. Восточное Дегунино

"Мой район": водитель автобуса. Восточное Дегунино

Новости часа: в Москве создадут один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров

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Дептранс предупредил столичных водителей о вечерних заторах 21 декабря

В программе расскажут о новинках московского транспорта. Электробусы сделали город комфортнее, однако водители не изменились – такие же душевные люди. Как менялся московский транспорт, расскажет сотрудник Музея транспорта Москвы Антон Гурков.

В студии встретятся лучший водитель страны Александр Паснов и лучший киноводитель Юрий Григорьев, а народная артистка СССР Людмила Чурсина вспомнит невероятные дорожные истории. Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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