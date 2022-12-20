Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:45

Культура

"Мой район": "Музыка в метро". Басманный район

"Мой район": "Музыка в метро". Басманный район

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ выросла почти на 16% за неделю

Первая в России фабрика 3D-печати открылась в технопарке "Строгино"

"Цифра дня": 237

В комплексе городского хозяйства рассказали, как будет праздновать Новый год Москва

Новости часа: в новогоднюю ночь в Москве запретили запускать пиротехнику

Елочные базары будут открыты в Москве до 31 декабря

Новости часа: 5 рабочих находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Краснознаменске

Специальные ночные сеансы запланировали на катке на ВДНХ

МЧС напомнило о запрете запускать пиротехнику в новогоднюю ночь в Москве

В Басманном районе Москвы на станции метро "Курская" играют музыканты группы Brevis Brass Band. Ребята участвуют в программе "Музыка в метро". Этот проект, который стремится обеспечить пассажиров московского метрополитена качественной живой музыкой, был создан в 2016 году. В Москве также существует программа "Уличный артист", которая предоставляет артистам пространство для выступлений.

В студии народный артист Александр Панкратов-Чёрный поделится своим опытом выступления на улице, а руководитель программы "Музыка в метро" Олеся Михайлова расскажет обо всех подробностях программ для творческих жителей Москвы. Об этом – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городметрокультуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика