"Мой район": "Музыка в метро". Басманный район

В Басманном районе Москвы на станции метро "Курская" играют музыканты группы Brevis Brass Band. Ребята участвуют в программе "Музыка в метро". Этот проект, который стремится обеспечить пассажиров московского метрополитена качественной живой музыкой, был создан в 2016 году. В Москве также существует программа "Уличный артист", которая предоставляет артистам пространство для выступлений.

В студии народный артист Александр Панкратов-Чёрный поделится своим опытом выступления на улице, а руководитель программы "Музыка в метро" Олеся Михайлова расскажет обо всех подробностях программ для творческих жителей Москвы. Об этом – в программе "Мой район".