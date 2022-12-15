15 декабря, 17:55Город
"Мой район": рисунки на деревьях. Район Северный
В программе расскажут об акции "ПаркАрт" – это искусство, которое лечит и спасает деревья. Художницы Ольга Морозова и Анна Орлова расскажут, как стали участницами акции и покажут свои картины на деревьях. Анна продемонстрирует свое мастерство в студии, нарисовав картину на пеньке.
Зрители также узнают, какие еще есть акции по защите и сохранению природы, в которых могут поучаствовать москвичи. Подробнее – в программе "Мой район".
Читайте также
Программа: Мой район