"Мой район": рисунки на деревьях. Район Северный

В программе расскажут об акции "ПаркАрт" – это искусство, которое лечит и спасает деревья. Художницы Ольга Морозова и Анна Орлова расскажут, как стали участницами акции и покажут свои картины на деревьях. Анна продемонстрирует свое мастерство в студии, нарисовав картину на пеньке.

Зрители также узнают, какие еще есть акции по защите и сохранению природы, в которых могут поучаствовать москвичи. Подробнее – в программе "Мой район".