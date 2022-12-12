"Мой район": стрит-арт. Лосиноостровский район

Владимир Чуракин, житель Лосиноостровского района, гордится тем, что родился и вырос в одном из самых красочных районов Москвы, ведь именно здесь находится настоящий Граффити-парк. А Владимир Катунин с Арбата был свидетелем создания самого большого мурала Михаила Булгакова в Москве.

Какую роль стрит-арт играет в благоустройстве городских пространств, как отличить уличное искусство от вандализма и нужно ли согласовывать рисунки на домах с властями? Об этом в программе "Мой район" расскажет народный художник России Никас Сафронов, который попробовал себя в качестве уличного художника.