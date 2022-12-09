Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09 декабря, 17:40

Спорт

"Мой район": женская футбольная команда. Свиблово

"Мой район": женская футбольная команда. Свиблово

"Актуальный репортаж": фан-зоны в Катаре

FIFA оштрафовала сборную Сербии из-за флага с Косово на ЧМ

"Актуальный репортаж": перекупщики предложили билеты на финальный матч ЧМ за 150 тыс руб

Сотрудник сборной Бразилии сбросил кота со стола во время пресс-конференции

ATP оштрафовала организаторов Уимблдона за недопуск россиян и белорусов к соревнованиям

Новости часа: полиция Перу задержала отстраненного от должности президента Кастильо

Олимпийский комитет России принял стратегию развития организации на ближайшие 6 лет

Новости часа: Путин заявил, что гарантом территорий Украины в ее границах может стать РФ

В Париже отпраздновали победу сборной Марокко в матче ЧМ

В 2020 году в районе Свиблово была создана женская любительская футбольная команда. Поначалу жительницы координировались через районный чат. Тренировались они во дворе, а потом пришли в районный манеж и попросили им помочь с помещением для тренировок и тренером.

Район пошел навстречу футболисткам, и теперь женская футбольная команда "Нина Демме" представляет свой район на соревнованиях. А в районе шоссе Энтузиастов существует любительская хоккейная команда.

Подробнее – в программе "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
спортгородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика