"Мой район": женская футбольная команда. Свиблово

В 2020 году в районе Свиблово была создана женская любительская футбольная команда. Поначалу жительницы координировались через районный чат. Тренировались они во дворе, а потом пришли в районный манеж и попросили им помочь с помещением для тренировок и тренером.

Район пошел навстречу футболисткам, и теперь женская футбольная команда "Нина Демме" представляет свой район на соревнованиях. А в районе шоссе Энтузиастов существует любительская хоккейная команда.

Подробнее – в программе "Мой район".