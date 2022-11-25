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"Программа наших передач": "Кинопанорама"

"Программа наших передач": "Кинопанорама"

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Счастливый билет, вытянутый Элемом Климовым в 1962 году, имел ошибку в названии. Она и заставила режиссера "Кинопанорамы" Ксению Маринину, искавшую материал для молодежной рубрики, обратить внимание на студенческую курсовую "Жиних". Комедийного "Жиниха" с намеренной орфографической погрешностью продемонстрировали в передаче "Кинопанорама".

Это был триумф для студента ВГИКа. Именно тогда молодой человек окончательно утвердился в своем высоком предназначении. Это был нетипичный случай, ведь "Кинопанорама" презентовала зрителям большие кинематографические работы, выходящие на советские экраны, рассказывала об их создателях, актерах.

Об этом – в "Программе наших передач".

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