"Мой район. Обратная связь": деформационные швы заменили на Русаковской эстакаде

В столице провели замену деформационных швов на Русаковской эстакаде. Подобные работы прошли на 34 мостовых сооружениях.

Специалисты разобрали старые конструкции, установили новые, затем провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта сооружения не закрывались для движения транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".