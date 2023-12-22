22 декабря, 11:55Город
"Мой район. Обратная связь": деформационные швы заменили на Русаковской эстакаде
В столице провели замену деформационных швов на Русаковской эстакаде. Подобные работы прошли на 34 мостовых сооружениях.
Специалисты разобрали старые конструкции, установили новые, затем провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта сооружения не закрывались для движения транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь