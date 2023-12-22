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22 декабря, 11:55

Город

"Мой район. Обратная связь": деформационные швы заменили на Русаковской эстакаде

"Мой район. Обратная связь": деформационные швы заменили на Русаковской эстакаде

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В столице провели замену деформационных швов на Русаковской эстакаде. Подобные работы прошли на 34 мостовых сооружениях.

Специалисты разобрали старые конструкции, установили новые, затем провели армирование и бетонирование переходных зон. На время проведения ремонта сооружения не закрывались для движения транспорта. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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