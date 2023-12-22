"Мой район. Обратная связь": приподнятые трамвайные платформы обустроили на Шаболовке

На Шаболовке обустроили восемь приподнятых посадочных платформ на трамвайных остановках. Они находятся на одном уровне с полом салона в вагоне. Это удобно для родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров.

Через обновленные остановки проходят популярные трамвайные маршруты № 14, 26 и 47. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".