Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 07:35

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": приподнятые трамвайные платформы обустроили на Шаболовке

"Мой район. Обратная связь": приподнятые трамвайные платформы обустроили на Шаболовке

Два электробусных маршрута запустили в ТиНАО

Путин и Собянин открыли новый участок скоростной автотрассы М-12 "Восток"

По Московскому скоростному диаметру в сутки проезжает 366 тысяч машин

"Безопасный город": в Москве поймали пять тысяч "зайцев"

Движение открыли по трассе М-12 "Восток" до Казани

Новости часа: на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 34 дома по программе реновации

Дептранс Москвы сообщил о снижении загруженности дорог

Новости часа: Собянин утвердил планировку прилегающей к МЦД-3 территории около реки Яузы

ЦОДД прогнозирует предновогодний рост числа поездок на 22–29 декабря

На Шаболовке обустроили восемь приподнятых посадочных платформ на трамвайных остановках. Они находятся на одном уровне с полом салона в вагоне. Это удобно для родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров.

Через обновленные остановки проходят популярные трамвайные маршруты № 14, 26 и 47. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика