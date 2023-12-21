Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 10:35

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома завершили в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома завершили в Бабушкинском районе

"Мой район. Обратная связь": кинотеатр с круговой панорамой заработал на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1970 года постройки обновили в Ивановском районе

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года завершился на юго-западе столицы

Новости часа: Собянин рассказал о филиалах усадьбы Деда Мороза, которые откроются в Москве

Число участников проекта "Спортивные выходные" выросло до 45 тыс человек за 2023 год

Ледовые шоу будут показывать на столичном фестивале "Путешествие в Рождество"

Продажи новостроек в Москве выросли на 35% – Росреестр

Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт

Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

В Бабушкинском районе столицы прошел капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Осташковская, 23. Дом построили в 1975 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, а также обновили магистрали центрального отопления. Стены дома отремонтировали по передовой технологии с применением полимерцементных смесей. Эта методика позволяет качественным образом модернизировать внешний вид объекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика