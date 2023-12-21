21 декабря, 10:35Город
"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома завершили в Бабушкинском районе
В Бабушкинском районе столицы прошел капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Осташковская, 23. Дом построили в 1975 году по типовому проекту.
Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, а также обновили магистрали центрального отопления. Стены дома отремонтировали по передовой технологии с применением полимерцементных смесей. Эта методика позволяет качественным образом модернизировать внешний вид объекта.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь