"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома завершили в Бабушкинском районе

В Бабушкинском районе столицы прошел капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Осташковская, 23. Дом построили в 1975 году по типовому проекту.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад здания, а также обновили магистрали центрального отопления. Стены дома отремонтировали по передовой технологии с применением полимерцементных смесей. Эта методика позволяет качественным образом модернизировать внешний вид объекта.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".