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21 декабря, 07:45

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"Мой район. Обратная связь": кинотеатр с круговой панорамой заработал на ВДНХ

"Мой район. Обратная связь": кинотеатр с круговой панорамой заработал на ВДНХ

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В Останкинском районе, на территории ВДНХ, открылся обновленный кинотеатр под названием "Круговая кинопанорама". Там москвичи могут посмотреть не просто кино на большом экране, а испытать эффект полного погружения.

Его удалось добиться благодаря уникальной аппаратуре, которая используется в работе площадки, в том числе поворотной платформе-трансформеру и цилиндрическому экрану высотой 10 метров, которые транслируют картины с проекцией 360 градусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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