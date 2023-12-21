"Мой район. Обратная связь": кинотеатр с круговой панорамой заработал на ВДНХ

В Останкинском районе, на территории ВДНХ, открылся обновленный кинотеатр под названием "Круговая кинопанорама". Там москвичи могут посмотреть не просто кино на большом экране, а испытать эффект полного погружения.

Его удалось добиться благодаря уникальной аппаратуре, которая используется в работе площадки, в том числе поворотной платформе-трансформеру и цилиндрическому экрану высотой 10 метров, которые транслируют картины с проекцией 360 градусов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".