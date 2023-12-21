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21 декабря, 06:55

Город

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1970 года постройки обновили в Ивановском районе

"Мой район. Обратная связь": жилой дом 1970 года постройки обновили в Ивановском районе

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В Ивановском районе завершился капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома по адресу улица Молостовых, 13, корпус 4. Здание возвели в 1970 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделили обновлению фасада. Для этого применили современную технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках. Этот инновационный метод позволяет сделать дом не только красивым, но и очень теплым. Кроме того, эта технология дает возможность реализовывать яркие колористические решения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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