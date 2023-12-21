"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года завершился на юго-западе столицы

На юго-западе столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Строителей, 7, корпус 3. Дом построили в 1957 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания и заменили внутренние инженерные системы. Они расчистили и промыли стены, затем восстановили все швы и утраченные элементы кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".