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21 декабря, 06:30

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года завершился на юго-западе столицы

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года завершился на юго-западе столицы

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На юго-западе столицы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится по адресу улица Строителей, 7, корпус 3. Дом построили в 1957 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад здания и заменили внутренние инженерные системы. Они расчистили и промыли стены, затем восстановили все швы и утраченные элементы кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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