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20 декабря, 17:55

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"Мой район. Обратная связь": более 9 тыс фасадов отремонтировали в Москве с 2015 года

"Мой район. Обратная связь": более 9 тыс фасадов отремонтировали в Москве с 2015 года

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Более одной тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в столице в 2023 году. Специалисты выбирали технологию обновления внешнего облика дома в зависимости от его типа. Так, например, кирпичные фасады при ремонте подвергаются обязательной гидрофобизации.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов мастера исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметиком межпанельные швы. Всего с 2015 года в столице были отремонтированы более девяти тысяч фасадов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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