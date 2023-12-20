"Мой район. Обратная связь": более 9 тыс фасадов отремонтировали в Москве с 2015 года

Более одной тысячи фасадов жилых домов отремонтировали в столице в 2023 году. Специалисты выбирали технологию обновления внешнего облика дома в зависимости от его типа. Так, например, кирпичные фасады при ремонте подвергаются обязательной гидрофобизации.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов мастера исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметиком межпанельные швы. Всего с 2015 года в столице были отремонтированы более девяти тысяч фасадов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".