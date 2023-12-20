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20 декабря, 10:15

Спорт

"Мой район. Обратная связь": новые арт-объекты на Аллее Спортивной Славы в Москве

"Мой район. Обратная связь": новые арт-объекты на Аллее Спортивной Славы в Москве

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На Воробьевых горах появились новые арт-объекты. На Аллее Спортивной Славы установили стелы с информацией о 15 видах зимнего спорта. Все они входят в программу Олимпийских игр.

На табличках нанесены логотипы каждого из 15 видов спорта, краткий пояснительный текст на русском и английском языках и QR-код с более подробной информацией. Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр открылась в столице в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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