"Мой район. Обратная связь": новые арт-объекты на Аллее Спортивной Славы в Москве

На Воробьевых горах появились новые арт-объекты. На Аллее Спортивной Славы установили стелы с информацией о 15 видах зимнего спорта. Все они входят в программу Олимпийских игр.

На табличках нанесены логотипы каждого из 15 видов спорта, краткий пояснительный текст на русском и английском языках и QR-код с более подробной информацией. Аллея Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр открылась в столице в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".