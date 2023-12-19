"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в районе Филевский парк

В Филевском парке завершился капитальный ремонт дома по адресу Сеславинская, 30. Здание возвели в 1963 году по проекту московского специализированного архитектурно-конструкторского бюро.

Особое внимание мастера уделили восстановлению исторического портрета дома. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.

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