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19 декабря, 07:30

Город

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в районе Филевский парк

"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в районе Филевский парк

"Мой район. Обратная связь": капитальный ремонт дома завершился на улице Трофимова

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В Филевском парке завершился капитальный ремонт дома по адресу Сеславинская, 30. Здание возвели в 1963 году по проекту московского специализированного архитектурно-конструкторского бюро.

Особое внимание мастера уделили восстановлению исторического портрета дома. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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