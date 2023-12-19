19 декабря, 07:30Город
"Мой район. Обратная связь": завершилось обновление жилого дома в районе Филевский парк
В Филевском парке завершился капитальный ремонт дома по адресу Сеславинская, 30. Здание возвели в 1963 году по проекту московского специализированного архитектурно-конструкторского бюро.
Особое внимание мастера уделили восстановлению исторического портрета дома. Работы по фасаду разделили на несколько этапов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь