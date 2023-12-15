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Новости

15 декабря, 04:35

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"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили планировку трех территорий по реновации

"Мой район. Навигатор": в Москве утвердили планировку трех территорий по реновации

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В столице утвердили планировку еще трех территорий для строительства домов по реновации. Они расположены в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Возвести планируют современные кварталы с инфраструктурой. Так, например, в Москворечье-Сабурове построят жилые дома и образовательные учреждения. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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