"Мой район. Навигатор": станции "Лианозово" и "Физтех" стали востребованы у москвичей

Станции столичного метро, открытые в этом году, оказались крайне востребованы у москвичей. Речь идет о станциях "Лианозово" и "Физтех", расположенных на Люблинско-Дмитровской линии , а также о станциях "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.

Горожане воспользовались ими более пяти миллионов раз. Благодаря открытию новых платформ почти на треть разгрузилась станция "Селигерская" и на 26% стало свободнее на станции "Рассказовка".

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