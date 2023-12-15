15 декабря, 03:40Транспорт
"Мой район. Навигатор": станции "Лианозово" и "Физтех" стали востребованы у москвичей
Станции столичного метро, открытые в этом году, оказались крайне востребованы у москвичей. Речь идет о станциях "Лианозово" и "Физтех", расположенных на Люблинско-Дмитровской линии , а также о станциях "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.
Горожане воспользовались ими более пяти миллионов раз. Благодаря открытию новых платформ почти на треть разгрузилась станция "Селигерская" и на 26% стало свободнее на станции "Рассказовка".
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Обратная связь