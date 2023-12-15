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15 декабря, 03:40

Транспорт

"Мой район. Навигатор": станции "Лианозово" и "Физтех" стали востребованы у москвичей

"Мой район. Навигатор": станции "Лианозово" и "Физтех" стали востребованы у москвичей

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Станции столичного метро, открытые в этом году, оказались крайне востребованы у москвичей. Речь идет о станциях "Лианозово" и "Физтех", расположенных на Люблинско-Дмитровской линии , а также о станциях "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.

Горожане воспользовались ими более пяти миллионов раз. Благодаря открытию новых платформ почти на треть разгрузилась станция "Селигерская" и на 26% стало свободнее на станции "Рассказовка".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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