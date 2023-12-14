"Мой район. Обратная связь": благоустройство районов на западе Москвы

Масштабное благоустройство прошло на западе столицы. Так, в Фили-Давыдкове отремонтировали детскую площадку. Специалисты заменили там покрытие и установили новое оборудование. На спортивной площадке появились современные тренажеры.

Кроме того, рабочие реконструировали голубятню и обновили уличную мебель, а еще отремонтировали пешеходный настил через реку Сетунь. Теперь это место стало комфортным и безопасным. Изменились территории и в Можайском районе, а также в Очаково-Матвеевском, Крылатском и Раменках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".