"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции метро "Яхромская" в Москве

В столице завершились основные работы по благоустройству территории возле станции метро "Яхромская". Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, которую открыли в октябре 2023 года. Ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч человек в сутки.

В ходе благоустройства специалисты убрали воздушные провода в кабельную канализацию, обустроили дополнительную ливневую систему, заменили покрытие на тротуарах и проезжей части. Также установили энергоэффективные фонари и уличные торшеры. Обустроили более 200 парковочных мест. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".