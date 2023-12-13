Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 17:55

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"Мой район. Обратная связь": мастера восстановили дом 1970 года на улице Фомичевой

"Мой район. Обратная связь": мастера восстановили дом 1970 года на улице Фомичевой

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На северо-западе столицы завершилось восстановление многоквартирного дома 1970 года постройки. Здание расположено по адресу улица Фомичевой, 16, корпус 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. Стены дома были украшены мелкой облицовочной плиткой. Их привели в порядок при помощи новой технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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