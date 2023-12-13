"Мой район. Обратная связь": мастера восстановили дом 1970 года на улице Фомичевой

На северо-западе столицы завершилось восстановление многоквартирного дома 1970 года постройки. Здание расположено по адресу улица Фомичевой, 16, корпус 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. Стены дома были украшены мелкой облицовочной плиткой. Их привели в порядок при помощи новой технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".