"Мой район. Обратная связь": дом на улице Маршала Неделина отремонтировали в столице

В Москве завершился капитальный ремонт жилого дома 1971 года. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, дом 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".