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13 декабря, 06:35

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"Мой район. Обратная связь": дом на улице Маршала Неделина отремонтировали в столице

"Мой район. Обратная связь": дом на улице Маршала Неделина отремонтировали в столице

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В Москве завершился капитальный ремонт жилого дома 1971 года. Здание находится по адресу улица Маршала Неделина, дом 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок фасад и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Стены восстановили с использованием передовой технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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