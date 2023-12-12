"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на улице Плющихе

В Хамовниках, на улице Плющихе, завершился капитальный ремонт жилого дома. Его возвели в 1973 году по индивидуальному проекту архитектора Евгения Стамо.

Специалисты разделили ремонт фасада на несколько этапов. Сначала они промыли загрязненные наружные стены, а потом восстановили поврежденную кирпичную кладку и выветренные швы. В финале дом со всех сторон гидрофобизировали.

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