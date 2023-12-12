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12 декабря, 07:20

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"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтировали дом на улице Расковой

"Мой район. Обратная связь": в Москве отремонтировали дом на улице Расковой

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В столице завершился капитальный ремонт дома на улице Расковой. Здание возвели в 1932 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизм.

Мастера отремонтировали все архитектурные элементы на фасаде и окрасили его. Также специалисты провели работы по устройству плиточного цоколя, заменили отливы. На крыше дома в порядок привели кровельный настил и вентиляционные шахты. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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