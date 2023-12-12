"Мой район. Обратная связь": дом архитектора Мельникова отреставрируют в центре Москвы

В центре Москвы отреставрируют дом архитектора Мельникова. Этот одноквартирный жилой дом – памятник архитектуры советского авангарда. Здание находится по адресу Кривоарбатский переулок, 10.

Дом был возведен в 1927–1929 годах по проекту Константина Мельникова для него самого и его семьи. Особняк имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В проект реставрации включен комплекс работ с фасадами и интерьерами здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".