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11 декабря, 17:50

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"Мой район. Обратная связь": специалисты провели капремонт дома на Маломосковской улице

"Мой район. Обратная связь": специалисты провели капремонт дома на Маломосковской улице

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В Алексеевском районе, на Маломосковской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Здание возвели в 1969 году.

Особое внимание специалисты уделили восстановлению наружных стен дома, которые отделаны мелкозернистой плиткой. На первом этапе промыли открытые поверхности фасада, ликвидировали трещины и отбили бухтящую плитку. Затем мастера нанесли штукатурно-клеевой состав с армирующей сеткой.

Кроме того, на крыше дома прошли работы по замене кровельного настила. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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