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11 декабря, 08:30

Город

"Мой район. Обратная связь": восстановление дома 1972 года прошло на востоке Москвы

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На востоке Москвы прошло восстановление многоквартирного жилого дома. Здание находится по адресу улица Русаковская, 29.

Дом был возведен в 1972 году по типовому проекту. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и проложили новую электросеть в здании. Также на объекте был проведен комплекс работ по обновлению керамогранитной плитки цоколя, ремонту входных групп и восстановлению балконов.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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