"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Садовой-Кудринской улице

Завершился капитальный ремонт жилого дома на Садовой-Кудринской улице. Его возвели в 1912 году в стиле эклектики.

Особое внимание специалисты уделили сохранению исторической красоты здания. Для этого использовали передовое оборудование и отечественные материалы. Работы по ремонту фасада разделили на несколько этапов.

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