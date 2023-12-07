07 декабря, 07:35Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт жилого дома на Садовой-Кудринской улице
Завершился капитальный ремонт жилого дома на Садовой-Кудринской улице. Его возвели в 1912 году в стиле эклектики.
Особое внимание специалисты уделили сохранению исторической красоты здания. Для этого использовали передовое оборудование и отечественные материалы. Работы по ремонту фасада разделили на несколько этапов.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь