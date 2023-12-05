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05 декабря, 09:45

Город

"Мой район. Обратная связь": на территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр

"Мой район. Обратная связь": на территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр

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На территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр. Он называется "Круговая кинопанорама" – зрители могут насладиться там эффектом полного погружения. Все благодаря уникальной аппаратуре, которая используется в работе площадки.

Картины транслируют с проекцией 360 градусов. Движение платформы в сочетании со световым шоу и физическими эффектами создает ощущение реального скоростного перемещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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