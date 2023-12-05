"Мой район. Обратная связь": на территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр

На территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр. Он называется "Круговая кинопанорама" – зрители могут насладиться там эффектом полного погружения. Все благодаря уникальной аппаратуре, которая используется в работе площадки.

Картины транслируют с проекцией 360 градусов. Движение платформы в сочетании со световым шоу и физическими эффектами создает ощущение реального скоростного перемещения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".