05 декабря, 09:45Город
"Мой район. Обратная связь": на территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр
На территории ВДНХ открылся обновленный кинотеатр. Он называется "Круговая кинопанорама" – зрители могут насладиться там эффектом полного погружения. Все благодаря уникальной аппаратуре, которая используется в работе площадки.
Картины транслируют с проекцией 360 градусов. Движение платформы в сочетании со световым шоу и физическими эффектами создает ощущение реального скоростного перемещения.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь