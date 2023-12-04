"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на северо-востоке столицы

На северо-востоке Москвы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Годовикова, 5.

Дом построили в 1957 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и заменили инженерные системы. Сперва они расчистили и промыли стены, а затем нанесли на места намокания биоцидный состав. Они также восстановили поврежденные плиты балконов, выполнили устройство новой водосточной системы и отмостки дома, а еще привели в порядок входные группы.

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