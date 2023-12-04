04 декабря, 07:00Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершился на северо-востоке столицы
На северо-востоке Москвы завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание находится по адресу улица Годовикова, 5.
Дом построили в 1957 году. Специалисты Фонда капитального ремонта привели в порядок его фасад и заменили инженерные системы. Сперва они расчистили и промыли стены, а затем нанесли на места намокания биоцидный состав. Они также восстановили поврежденные плиты балконов, выполнили устройство новой водосточной системы и отмостки дома, а еще привели в порядок входные группы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".