"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в столице

В Москве провели капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится на Коптевской улице.

Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту. Специалисты выполнили ремонт фасада и заменили внутридомовые коммуникации. В доме завершились работы по замене стояков центрального отопления и холодного водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".