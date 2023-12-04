Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в столице

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в столице

Москвичам рассказали, где в городе уже установили украшения к Новому году

Южное направление МСД свяжут с магистралью М-2 "Крым" в 2024 году

Центры госуслуг в Москве отметили 12-летие в 2023 году

Около 1,5 тыс ледовых площадок будут работать в Москве этой зимой

Более 80 тыс детей посетили занятия в московских музеях за год

Товары участников программы "Сделано в Москве" появятся в столичных супермаркетах

Более 11 тысяч москвичей посетили экскурсии в крупнейших столичных больницах

Выставке-форуму "Россия" на ВДНХ исполнился месяц со дня старта в 2023 году

Мэр Москвы рассказал о строительстве нового участка МСД

В Москве провели капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится на Коптевской улице.

Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту. Специалисты выполнили ремонт фасада и заменили внутридомовые коммуникации. В доме завершились работы по замене стояков центрального отопления и холодного водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика