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01 декабря, 10:00

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1974 года на улице Демьяна Бедного

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1974 года на улице Демьяна Бедного

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На северо-западе столицы специалисты закончили восстановление девятиэтажного жилого дома. Здание находится по адресу улица Демьяна Бедного, 17, корпус 3.

Дом был возведен в 1974 году. Специалисты фонда капитального ремонта привели в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения этого здания. Особое внимание уделили стенам дома, которые покрыты мелкозернистой керамической плиткой.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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