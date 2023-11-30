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30 ноября, 18:05

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Сходненской улице отремонтировали в Москве

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На северо-западе Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится на Сходненской улице.

Дом был возведен в 1959 году в неоклассическом стиле. Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад дома, а также заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Особое внимание уделили внешнему виду здания. Мастера отремонтировали кирпичную кладку и восстановили декоративные элементы дома. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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