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Новости

30 ноября, 11:40

Город

"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

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Почти пять тысяч световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам. В городе также установят более одной тысячи искусственных елей.

Восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями. В парке Победы на Поклонной горе установят гигантский елочный шар высотой 20 метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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