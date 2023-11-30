"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году

Почти пять тысяч световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам. В городе также установят более одной тысячи искусственных елей.

Восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями. В парке Победы на Поклонной горе установят гигантский елочный шар высотой 20 метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".