30 ноября, 11:40Город
"Мой район. Обратная связь": почти 5 тыс световых конструкций украсят Москву к Новому году
Почти пять тысяч световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам. В городе также установят более одной тысячи искусственных елей.
Восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров, вновь вернутся в центр столицы. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями. В парке Победы на Поклонной горе установят гигантский елочный шар высотой 20 метров. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь