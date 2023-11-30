30 ноября, 06:50Город
"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в Москве
В Москве провели капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится на Коптевской улице. Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту.
Мастера привели в порядок фасад и заменили инженерные системы. Особое внимание они уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь