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30 ноября, 06:50

Город

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в Москве

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в Москве

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В Москве провели капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится на Коптевской улице. Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту.

Мастера привели в порядок фасад и заменили инженерные системы. Особое внимание они уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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