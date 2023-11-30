"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтировали в Москве

В Москве провели капитальный ремонт в доме в стиле неоклассицизма. Здание находится на Коптевской улице. Дом построили в 1954 году по индивидуальному проекту.

Мастера привели в порядок фасад и заменили инженерные системы. Особое внимание они уделили восстановлению декоративных элементов, которые за время эксплуатации получили значительный износ. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".