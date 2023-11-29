"Мой район. Обратная связь": фасад дома 1959 года отремонтировали в Москве

В столице завершился капитальный ремонт фасада жилого дома в проезде Нансена. Здание возвели в 1959 году.

Специалисты восстанавливали фасад поэтапно. На первом этапе помыли стены от грязи и копоти, потом были приведены в порядок архитектурные элементы: порталы входных групп и венчающий карниз. На цокольную часть здания нанесли штукатурный слой, отремонтировали входные группы и балконные плиты, заменили отливы и навесили новые водосточные трубы.

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