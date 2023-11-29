29 ноября, 10:30Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции московского метро "Медведково"
В столице завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково". Главная задача этого проекта – улучшить пешеходную и транспортную доступность станции и остановок наземного транспорта.
В рамках первого этапа благоустройства обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой. Было заменено покрытие тротуаров, отремонтировано покрытие дорог и въездов во дворы. Организовали также четыре дополнительные зебры. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь