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29 ноября, 10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции московского метро "Медведково"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станции московского метро "Медведково"

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В столице завершились основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро "Медведково". Главная задача этого проекта – улучшить пешеходную и транспортную доступность станции и остановок наземного транспорта.

В рамках первого этапа благоустройства обновили улицу Грекова и участок улицы Широкой. Было заменено покрытие тротуаров, отремонтировано покрытие дорог и въездов во дворы. Организовали также четыре дополнительные зебры. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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