"Мой район. Обратная связь": дом в 1-м Неопалимовском переулке отремонтировали в Москве

В столице завершился капитальный ремонт доходного дома в 1-м Неопалимовском переулке. Его возвели в 1912 году в стиле модерн. Здание обладает сложной геометрией эркеров.

На первом этапе работ расчистили и промыли фасадные плоскости от накопившихся загрязнений, затем специалисты привели в порядок поврежденные участки кирпичной кладки и заделали трещины. Также мастера обновили архитектурные элементы, восстановили гладкий и рустованный штукатурный слой стены. В финале фасад окрасили. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".