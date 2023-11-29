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29 ноября, 07:20

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"Мой район. Обратная связь": территорию вокруг станции МЦД-4 "Минская" благоустроили

"Мой район. Обратная связь": территорию вокруг станции МЦД-4 "Минская" благоустроили

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На западе Москвы завершилось благоустройство территории вокруг станции МЦД-4 "Минская". Главной задачей было улучшить пешеходную и транспортную доступность станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе.

Так, возле станции появился сквер площадью более 26 тысяч квадратных метров. Под эстакадой проспекта Генерала Дорохова организовали парковку на 150 машино-мест. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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