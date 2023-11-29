29 ноября, 06:15Город
"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт многоквартирного дома в Вешняках
В Вешняках на востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома 1970-го года постройки. Здание находится по адресу улица Снайперская, 14/9.
Специалисты фонда капремонта придали дому новый облик – привели в порядок фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. При обновлении фасада мастера применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Обратная связь