"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт многоквартирного дома в Вешняках

В Вешняках на востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома 1970-го года постройки. Здание находится по адресу улица Снайперская, 14/9.

Специалисты фонда капремонта придали дому новый облик – привели в порядок фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. При обновлении фасада мастера применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".