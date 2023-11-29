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29 ноября, 06:15

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт многоквартирного дома в Вешняках

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт многоквартирного дома в Вешняках

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В Вешняках на востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома 1970-го года постройки. Здание находится по адресу улица Снайперская, 14/9.

Специалисты фонда капремонта придали дому новый облик – привели в порядок фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. При обновлении фасада мастера применили передовую технологию ремонта с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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