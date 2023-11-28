Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 10:25

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на Аргуновской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на Аргуновской улице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории завершили в Фили-Давыдкове

"Мой район. Обратная связь": завершилось восстановление дома в Северном Тушине

"Мой район. Обратная связь": капремонт многоквартирного дома завершился в Раменках

На ВДНХ на выставке-форуме "Россия" стартовал день Пермского края

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Новый парк обслуживания электробусов запустят на востоке Москвы

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Москвичам рассказали об истории преображения Парка Горького

В Останкинском районе, на Аргуновской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Двенадцатиэтажное здание возвели в 1972 году.

До начала работ создали индивидуальный проект, в котором учли все характеристики постройки, подобрали материалы и технологии. Ремонт фасада разбили на несколько этапов.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика