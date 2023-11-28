"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома завершился на Аргуновской улице

В Останкинском районе, на Аргуновской улице, завершился капитальный ремонт жилого дома. Двенадцатиэтажное здание возвели в 1972 году.

До начала работ создали индивидуальный проект, в котором учли все характеристики постройки, подобрали материалы и технологии. Ремонт фасада разбили на несколько этапов.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".