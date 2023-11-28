"Мой район. Обратная связь": завершилось восстановление дома в Северном Тушине

На северо-западе столицы в Северном Тушине завершилось восстановление многоквартирного дома по улице Фомичевой, дома 16, корпуса 6. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты фонда капремонта обновили фасад и крышу объекта, заменили инженерные системы. Стены дома привели в порядок при помощи новой технологии нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки, затем их украсили мелкой облицовочной плиткой. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".